Realme 9 è pronto a fare il botto: ecco il prezzo di vendita

A seguito degli incredibili numeri raggiunti da Realme negli ultimi due anni, il colosso cinese torna alla ribalta grazie ad alcune dichiarazioni rilasciate dal CEO Madhav Sheth che, in una recente intervista, ha svelato la fascia di prezzo di lancio per gli attesi smartphone Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+. Infatti, in occasione di una intervista rilasciata ai colleghi di 91mobiles, Sheth ha confermato che la serie Realme 9 Pro verrà presto commercializzata con un prezzo di listino attorno ai 200 euro al cambio.

Il CEO di Realme ha svelato il prezzo di Realme 9 Pro e 9 Pro+

Secondo il CEO, entrambi i device sapranno rispondere alle esigenze dei numerosi utenti alla ricerca di smartphone dal design premium con connettività 5G e un rapporto qualità/prezzo impareggiabile. Queste caratteristiche, inoltre, ci fanno presumere che la nuova serie di smartphone si andrà a posizionare come diretto competitor della famiglia Redmi Note 11 in arrivo a breve.

Parlando delle specifiche dei due device provenienti dalle varie certificazioni finite in rete in questi ultimi giorni, sappiamo che Realme 9 Pro arriverà con un display AMOLED da 6.59 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 64 MP, uno secondario da 8 MP e un altro da 2 MP. Il processore dovrebbe essere lo Snapdragon 695 affiancato da 8 GB di RAM, 128 GB di spazio interno e una batteria da 5000 mAh.

Il modello Realme 9 Pro+, invece, è atteso con specifiche simili ma con qualche miglioramento qua e la.