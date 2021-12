Redmi Note 11 Pro+ 5G passa dall'FCC: il lancio è dietro l'angolo

Continuano a farsi sempre più insistenti le voci dell'arrivo della serie Redmi Note 11 e quest'oggi scopriamo che il modello Realme Note 11 Pro+ 5G ha ricevuto la certificazione FCC. In questi casi, l'arrivo di questa certificazione indica che l'azienda è ormai quasi pronta a presentare il device e ad aprire le vendite sul mercato.

Redmi Note 11 Pro+ 5G riceve la certificazione FCC

La certificazione FCC si offre un interessante spunto per valutare alcune delle specifiche tecniche del device, che andremo a scoprire in questa news. Innanzitutto Redmi Note 11 Pro+ 5G, riconosciuto con il codice prodotto 20191116UG, verrà lanciato con il supporto alla ricarica rapida a 120 W – proprio come su Xiaomi 11T Pro – una fotocamera con sensore principale da 108 MP, processore MediaTek Dimensity e display di tipo AMOLED con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Secondo gli ultimi rumor, Redmi Note 11 Pro+ 5G monterà un display AMOLED da 6.67 pollici realizzato da Samsung, sensore di impronte laterale, batteria da 4500 mAh, 8 GB di RAM, 256 GB di spazio interno, sensore Samsung HM2 da 108 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP, sensore macro/tele da 2 MP e Android 11 con la MIUI 12.5.

Come abbiamo visto all'interno della news circa gli smartphone in arrivo entro il Q1 2022, la serie Redmi Note 11 è attesa per il prossimo trimestre; è lecito presumere che avremo maggiori informazioni sul lancio a partire dalle prossime settimane, magari con l'entrata del nuovo anno – chi lo sa forse anche tramite teaser ufficiali come sempre più spetto avviene.