Realme 9 Pro+ passa da Geekbench: cosa dobbiamo aspettarci?

A seguito delle ultime indiscrezioni riguardanti la probabile scheda tecnica dello smartphone Realme 9 Pro, in queste ore scopriamo che il modello Realme 9 Pro+ è passato da Geekbench: scopriamo in dettaglio quali sono le caratteristiche tecniche più importanti del nuovo smartphone di fascia media.

Realme 9 Pro+ passa da Geekbench: tutte le novità

Innanzitutto scopriamo che Realme 9 Pro+ (codice prodotto RMX3393) disporrà del processore octa-core MediaTek Dimensity 920 e 8 GB di RAM, mentre come sistema operativo sarà uno tra i primi device del colosso cinese a montare Android 12 con la Realme UI 3.0 sin dalla prima accensione.

I test relativi alle prestazioni del processore su Geekbench V5 indicano un punteggio in single core pari a 818 e in multi core pari a 2324 – vi ricordiamo che questi valori vanno presi con le pinze in quanto non ci danno modo di scoprire come si comporterà il device nell'utilizzo quotidiano. Le certificazioni FCC e NBTC del device svelano inoltre che Realme 9 Pro+ monta una batteria da 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W, modulo Bluetooth, Wi-Fi 2.4-5 GHz e connettività 5G.

Precedenti leak avevano svelato che il dispositivo di Realme ruoterà attorno un pannello AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, monterà fino a 256 GB di spazio interno, sarà costituito da tre fotocamere posteriori con un sensore principale da 50 MP e arriverà in tre varianti cromatiche: Midnight Black, Aurora Green e Sunrise Blue.