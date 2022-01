Trapela il design di Realme 9 Pro: troppo simile a Realme 8 Pro?

A distanza di poche ore dall'arrivo della certificazione BIS ed EEC per Realme 9 che ne sottolinea il lancio ormai imminente, un inedito leak mette in mostra il probabile design di Realme 9 Pro. Dalle ultime informazioni pubblicate in rete sappiamo che la nuova famiglia di smartphone di fascia alta sarà composta da tre device: Realme 9, Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+.

Un leak svela il design di Realme 9 Pro

Ebbene, il sempre affidabile OnLeaks ha rivelato i disegni tecnici del nuovo modello: da come si può notare dall'immagine sottostante, Realme 9 Pro condividerà un design pressappoco identico a quello di Realme 8 Pro. È atteso un pannello AMOLED da 6.43 pollici con fotocamera punch hole nell'angolo in alto a sinistra, cornici molto ottimizzate, la capsula auricolare nel frame superiore e i tasti di accensione/spegnimento e il bilanciere del volume lungo i frame laterali.

Sul retro è ben visibile una fotocamera tripla squadra con tre sensori, di cui il principale costituito da un sensore Sony personalizzato di cui non sappiamo praticamente ancora nulla. Venendo alle specifiche anticipate da vari leak e indiscrezioni, è molto probabile che Realme 9 Pro arrivi con il processore MediaTek Dimensity 810, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 65 W e Android 11 con la Realme UI 2.0 – la roadmap di lancio della Realme UI 3.0 ha già confermato che Android 12 arriverà entro il mese di febbraio.