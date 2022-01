Realme 9 riceve una importante certificazione: quanto manca al lancio?

A distanza di poche ore dal lancio ufficiale di Realme 9i, il modello Realme 9 riceve la certificazione BIS (Bureau of Indian Standards) ed EEC (Eurasian Economic Commission) che conferma l'imminente lancio della nuova serie di device di fascia media. Come ormai sappiamo da diverso tempo, Realme svelerà i modelli Realme 9, Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+ nel corso delle prossime settimane.

Realme 9 riceve la certificazione BIS ed EEC

Dalle prime indicazioni provenienti dal BIS scopriamo che il device è stato individuato con il codice prodotto RMX3388, ma purtroppo non sono state svelate informazioni circa la probabile scheda tecnica del device. Ulteriori enti governativi come l'NBTC (National Broadcasting and Telecommunications Commission) hanno rilasciato la certificazione per la commercializzazione in altri Paesi: in quel caso Realme 9 Pro, Realme 9 Pro+ e Realme 9i sono stati registrati con i codici prodotto RMX3472, RMX3393 e RMX3491.

Dai pochi dettagli pubblicati in rete è altamente probabile che Realme 9 arrivi con un design simile a quello di Realme 9i; c'è ancora qualche indecisione per quanto riguarda la scheda tecnica, soprattutto per quanto concerne il processore. Sappiamo che lo Snapdragon 680 è il SoC scelto dall'azienda cinese sul modello Realme 9i: quante probabilità ci sono che la compagnia punti su un SoC 4G piuttosto che su un più recente SoC 5G soprattutto a seguito degli ingenti investimenti in questo settore?