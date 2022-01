Realme 9 Pro 5G o OnePlus Nord N20 5G, quale conviene acquistare

Continuano ad arrivare numerose le indiscrezioni relative alla famiglia di smartphone di fascia media Realme 9, e in queste ore un inedito rumor mette in evidenza le probabili specifiche e il prezzo di lancio del modello Realme 9 Pro 5G. Infatti, secondo le informazioni pubblicate in rete, scopriamo che il sopracitato modello Realme dovrebbe rappresentare una scelta quasi obbligata per gli utenti alla ricerca del classico device con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Ecco le presunte specifiche e il prezzo di lancio di Realme 9 Pro 5G

Realme 9 Pro 5G è atteso con un pannello da 6.59 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 695 5G accompagnato da 4/6/8 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, invece, sembra che il colosso cinese abbia puntato su una soluzione tripla con sensore principale da 64 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro/di profondità da 2 MP; frontalmente la fotocamera punch hole dovrebbe nascondere un sensore da 16 MP.

𝗥𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲 𝟵 𝗣𝗿𝗼 𝟱𝗚



•6.59" FHD+, 120Hz

•Qualcomm Snapdragon 695 5G

•4/6/8GB RAM

•up to 128GB storage

•Rear Cam: 64MP + 8MP + 2MP

•Front Cam: 16MP

•Android 12

•Side mounted fingerprint

•5,000mAh battery

•33W Fast Charging



About ₹17k for base model — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) January 26, 2022

Niente da dire per quanto riguarda la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W e nemmeno per quanto riguarda la probabile presenza di Android 12 con la Realme UI 3.0 out-of-the-box. Il prezzo di Realme 9 Pro 5G? Secondo le ultime indicazioni si aggirerebbe attorno a 17.000 rupie indiane per il modello base con 4 GB di RAM, più o meno 200 euro al cambio.