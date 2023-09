Realme 9 5G in offerta a 133€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Acquistare uno smartphone 5G a meno di 150 euro non è mai semplice ma oggi, grazie a questa nuova offerta Amazon, è possibile accedere a una promozione davvero vantaggiosa e acquistare il Realme 9 5G. Lo smartphone viene proposto al prezzo scontato di 133 euro nella variante 4/64 GB. C’è anche la versione 4/128 GB che costa poche decine di euro in più. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 695, chip che, per la fascia di prezzo, è un vero e proprio lusso. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Realme 9 5G in super offerta su Amazon

Il Realme 9 5G è uno smartphone completo che, per il prezzo a cui viene proposto, è un vero best buy. Il dispositivo è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 695 a cui si affianca una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 18 W.

Lo smartphone è dotato di 4 GB di RAM (con possibilità di arrivare fino a 7 GB grazie alla RAM dinamica) e 64/128 GB di storage. Tra le specifiche, inoltre, c’è spazio anche per un display da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme 9 5G 4/64 GB al prezzo scontato di 133 euro. Si tratta di una promozione davvero ottima per acquistare un dispositivo 5G con una spesa ridotta. Da notare che in offerta c’è anche la versione da 128 GB che costa poche decine di euro in più.

