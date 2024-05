Xiaomi 14 Ultra al prezzo più basso di sempre con QUEST'OFFERTA (-455€)

Lo Xiaomi 14 Ultra è protagonista di una nuova promozione da cogliere al volo: il camera phone di casa Xiaomi, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.044 euro invece di 1.499 euro (-455 euro rispetto al prezzo di listino), grazie allo sconto garantito da quest’offerta eBay sommato allo sconto extra a cui è possibile accedere grazie al codice sconto PSPRMAY24.

Con PayPal, inoltre, è possibile completare il pagamento anche in 3 rate senza interessi. Lo smartphone è dotato di Garanzia Italia. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi 14 Ultra: minimo storico per il cameraphone

Con Xiaomi 14 Ultra è possibile acquistare un ottimo top di gamma e un vero e proprio punto di riferimento tra i camera phone. Tra le specifiche troviamo:

il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

16 GB di RAM e 512 GB di storage

un display LTPO AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz

il sistema operativo Android 14

una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida

con ricarica rapida una quadrupla fotocamera posteriore composta da quattro sensori da 50 Megapixel: il principale ha apertura variabile, tra f/1.6 e f/4.0, ci sono poi un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e due teleobiettivi, di cui uno periscopico con zoom ottico a 5x

Grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRMAY24, in questo momento, è possibile acquistare lo Xiaomi 14 Ultra al prezzo scontato di 1.044 euro, con ben 455 euro di sconto. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo smartphone, dotato di Garanzia Italia, è acquistabile tramite il box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.