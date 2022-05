Realme 9 4G e Pad Mini sono pronti a sbarcare in Europa

A distanza di quasi un mese dall’ufficialità dello smartphone di fascia media Realme 9 4G e dal tablet entry level Realme Pad Mini, il colosso cinese si sta preparando a portare i sopracitati device anche in Europa: in queste ore, infatti, l’azienda comunica che il prossimo 12 maggio terrà un evento in cui porterà i dispositivi anche nel Vecchio Continente.

Con il motto “Dare to be the spark”, l’azienda comunica ai fan che è pronta a immettere nel nostro mercato due dispositivi che con tutta probabilità saranno accompagnati da un prezzo di lancio estremamente aggressivo, come capita sempre con i device a marchio Realme.

Realme 9 4G e Realme Pad Mini si stanno preparando ad arrivare in Europa

Realme 9 4G, lo ricordiamo, monta un display Super AMOLED da 6.4 pollici con fotocamera punch hole e frequenza di aggiornamento a 90 Hz, una fotocamera tripla posteriore costituita da un sensore principale da ben 108 MP, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W e il processore Qualcomm Snapdragon 680. Per quanto riguarda Realme Pad Mini, invece, il tablet monta un display LCD 8.7 pollici a risoluzione 1340 x 800 pixel, una batteria da 6400 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W, processore Unisoc T616 con 3/4 GB di RAM e una fotocamera posteriore da 8 MP. Durante lo stesso evento, inoltre, la compagnia annuncerà anche l’arrivo in Europa dello smartphone Realme 9 5G.

Purtroppo, non abbiamo informazioni circa l’eventuale prezzo di ingresso per i sopracitati device, ma è probabile che ne sapremo di più nelle prossime ore grazie a un leak dell’ultimo minuto.

I consigli di Telefonino.net

In attesa dello sbarco in Europa dei nuovi device del colosso cinese, vi segnaliamo una incredibile offerta Amazon su Realme 9i: si tratta di un device di fascia media proposto a un prezzo dove notoriamente non è possibile trovare smartphone con il suo design e la sua scheda tecnica. Acquistatelo al volo in quanto offre un rapporto qualità/prezzo impareggiabile.