Realme annuncerà i nuovi 8s 5G e 8i alle 12:30 (ora locale) il 9 settembre in India. Tuttavia, sembra che la società annuncerà questi telefoni anche in Europa nei giorni a venire. Ora, poco prima dell'annuncio, il tipster Sudhanshu Ambhore ha condiviso i prezzi delle due varianti del Realme 8i per i mercati europei.

Realme 8i: i prezzi e le varianti per l'Europa

Secondo il tipster, il nuovo dispositivo 8i arriverà in due opzioni: una da 4 GB di RAM + 64 GB di spazio di archiviazione e una da 4 GB di RAM + 128 GB di storage in Europa. Si dice che entrambi i modelli abbiano un prezzo di € 199 (~ Rs 17.260) e € 219 (~ Rs 19.000), rispettivamente. È probabile che arriverà in due colorazioni: Stellar Black e Stellar Purple.

Rapporti recenti hanno rivelato che Realme 8i presenterà un display che supporta la frequenza di aggiornamento di 120Hz. Verrà equipaggiato con il chipset Helio G96, annunciato il mese scorso da MediaTek. Il dispositivo dovrebbe offrire fino a 10 GB di RAM estesa.

Per i selfie, sarà dotato di una fotocamera frontale da 16 megapixel. La configurazione della camera posteriore del dispositivo comprenderà una lente principale da 50 megapixel, un obiettivo macro da 2 megapixel e un'ottica di profondità da 2 megapixel.

Il Realme 8i ospiterà una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 18 W. Per sicurezza, sarà dotato di uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale.

L'evento di lancio del 9 settembre vedrà anche l'arrivo del Realme Pad come primo tablet dell'azienda. La società dovrebbe anche annunciare alcuni altri prodotti come Realme Pocket Speaker e Cobble Speaker durante lo stesso evento di lancio.

