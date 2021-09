Secondo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni trapelate online, Realme Pad dovrebbe essere dotato di storage eMMC 5.1, quattro altoparlanti e molto altro ancora.

Realme Pad: nuove informazioni sulle sue caratteristiche

All'inizio di oggi, il sub brand di OPPO ha confermato che il suo primo tablet chiamato Realme Pad verrà lanciato in India il 9 settembre. Sarà presentato insieme ai nuovi telefoni mediogamma 8i e 8s. Prima dell'annuncio ufficiale, le caratteristiche principali di questo prodotto sono emerse online.

Il noto tipster Yogesh Brar ha twittato le specifiche principali del prrimo tablet di casa Realme. Secondo lui, il device presenterà un design elegante con materiali leggeri come la lega di alluminio e la plastica.

Inoltre, sfoggerà un display da 10,4 pollici, che potrebbe essere un pannello AMOLED. Il dispositivo sarà alimentato da un chipset MediaTek G80 come suggerito da un elenco di Geekbench qualche giorno fa.

Sebbene il tablet disponga di RAM LPDDR4x, verrà fornito con storage eMMC5.1. Per quanto riguarda la capacità, si dice che arriverà con 4 GB di RAM, 64 GB di spazio di archiviazione e con il supporto per schede MicroSD.

Come la maggior parte dei tablet, anche questo sarà dotato di quattro speaker stereo con supporto per il DTS HD e l'Hi-Res Audio. Tuttavia, secondo i rendering, non ci sarà un jack per cuffie da 3,5 mm.

Come da rapporti precedenti, il realme Pad avrà una fotocamera posteriore da 8 MP. Sarà disponibile nelle varianti solo WiFi e cellulare (LTE) con un massimo di 6 GB di RAM. Ultimo ma non meno importante, il dispositivo eseguirà Android 11 e sarà supportato da una batteria da 7.100 mAh.

Al momento, non è noto quanto costerà il realme Pad in India. Ma Yogesh dice che avrà un prezzo competitivo.

