Realme 8 Pro: parte il test della beta della Realme UI 3.0

Dopo l'arrivo della beta della Realme UI 3.0 per Realme GT Neo2, in queste ore il colosso cinese apre il canale di iscrizione al programma di beta testing della Realme UI 3.0 anche per Realme 8 Pro. L'azienda non ha ancora rilasciato la versione stabile della sua personalizzazione di Android 12 per nessuno dei suoi device, ma è chiaro che il team di sviluppo si sta preparando a un lancio piuttosto corposo per il Q1 2022.

Realme UI 3.0 beta sbarca su Realme 8 Pro

Prima di entrare a far parte del programma per installare la beta della Realme UI 3.0 per Realme 8 Pro, è necessario controllare di avere installato la versione RMX3081_11.C.09, avere a disposizione almeno il 60% di batteria residua e più di 10 GB di spazio di archiviazione. Ovviamente sconsigliamo caldamente di entrare a far parte del programma di beta testing se Realme 8 Pro è il vostro device principale: in questa fase è possibile incappare in bug, lag, riavvii, crash e altri problemi solitamente presenti nelle beta.

Se siete curiosi di provare la beta potete scoprire come accedere al programma seguendo le indicazioni presenti nel link in calce alla news.

Quali alternative offre il mercato?

Realme 8 Pro è uno smartphone piuttosto valido e completo, ma sul mercato esistono dispositivi migliori proposti a un prezzo decisamente interessante. Uno su tutti è Samsung Galaxy A52s 5G in offerta su Amazon, da molti considerato come lo smartphone di fascia media definitivo per via delle incredibili prestazioni, l'ottimo supporto software garantito da Samsung – il device ha ricevuto le patch di sicurezza di dicembre ben prima di molti device Realme – e una fotocamera molto convincente.

