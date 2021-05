Realme sta per lanciare dei nuovi telefoni con a bordo i chipset Snapdragon 778 e Snapdragon 870: la data di presentazione ufficiale dovrebbe essere il 18 giugno.

Nuovi Realme in arrivo

Recentemente, Realme ha annunciato che lancerà il telefono nuovo smartphone Quicksilver, alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 778 5G. E, sebbene la società non abbia rivelato la data di lancio ufficiale, secondo l'affidabile tipster Digital Chat Station il 18 giugno faranno il debutto in Cina dei nuovo smartphone dell'azienda cinese.

Il leaker non ha rivelato alcun dettaglio sui device, ma ci sono alte probabilità che il telefono con il chip Snapdragon 778 sia il “Quicksilver” della serie Realme GT. Inoltre, si racconta anche che nel corso dell'evento il sub-brand di Xiaomi introdurrà anche un terminale alimentato da Snapdragon 870.

Stando a recenti rumor, il suddetto telefono Realme con Snapdragon 870 godrà dell'interfaccia personalizzata Realme UI 2.0 basata su Android 11, avrà 256 GB di spazio di archiviazione e 5 GB di RAM.

Si suppone anche che il dispositivo conterà ben quattro fotocamere sul retro e che per la connettività potrebbero essere inclusi le seguenti opzioni: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 dual-band, Bluetooth 5.0, GPS e una porta USB Type-C per la ricarica.

Nell'attesa di avere qualche dettaglio in più sui due smartphone di cui abbiamo appena parlato, vale la pena ricordare che Realme ha programmato un evento in Cina per oggi 24 maggio. La società dovrebbe presentare il Realme GT Neo Flash con in dotazione la ricarica rapida da 65 W (rispetto ai 50 W dello standard Realme GT Neo) e il chipset MediaTek Dimensity 1200 a bordo; il telefono, a quanto pare, dovrebbe mantenere specifiche simili a quelle dello Realme GT Neo standard.

