Realme 12 Pro+ torna al MINIMO STORICO su Amazon: è un AFFARE (-100€)

Il Realme 12 Pro+ torna protagonista del mercato nella fascia media grazie a questa nuova offerta Amazon. Lo smartphone di Realme è ora acquistabile al prezzo scontato di 399 euro, con 100 euro di sconto rispetto al listino, ritornando così al prezzo minimo storico. Si tratta di un’opportunità ottima per chi cerca un mid-range completo e in grado di garantire prestazioni fotografiche di fascia superiore. Per accedere all’offerta basta premere sul box qu idi sotto.

Realme 12 Pro+ in offerta su Amazon: è da prendere subito

Il Realme 12 Pro+ è lo smartphone giusto da prendere nella fascia media. Tra le specifiche troviamo un ampio display AMOLED da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento del mid-range, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 che viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Lo smartphone ha una batteria da 67 W con supporto alla ricarica rapida di 67 W.

Da notare una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore periscopico da 64 Megapixel con zoom ottico 3x. Il sistema operativo è Android 14. Tra le specifiche troviamo anche la connettività Dual SIM, la certificazione IP65 e il chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme 12 Pro+ al prezzo scontato di 399 euro, con un ritorno al minimo storico grazie a 100 euro di sconto. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile premendo sul box qui di sotto.