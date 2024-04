Realme 12 Pro+ 5G (12/512GB) in offerta: il prezzo scende del 20%

Il Realme 12 Pro+ è un dispositivo che colpisce particolarmente per le sue specifiche tecniche a un prezzo competitivo. Equipaggiato con il processore Snapdragon 7s Gen 2, offre prestazioni robuste, supportate da 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, garantendo un’esperienza utente fluida e reattiva.

Insomma, se stai cercando uno smartphone davvero eccellente, rimanendo comunque ampiamente sotto la soglia critica dei 500€, noi ti consigliamo vivamente di puntare proprio sul 12 Pro+. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo ancora più aggressivo: con lo sconto del 20%, oggi è tuo a solamente 399€.

Il display del Realme 12 Pro+ è un AMOLED da 6,7 pollici con una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che assicura una visualizzazione scorrevole sia nel navigare tra le app sia nel gaming. A questo si aggiunge una risposta al tocco pressoché istantanea: con una frequenza di 240Hz, questo Realme è perfetto anche per i videogiochi più frenetici.

Il comparto fotografico è eccellente, nonché il campo dove il Realme 12 Pro+ brilla di più. Il sensore periscopico da 64 MP permette la registrazione di video in 8K. Il sistema di fotocamere si dimostra versatile anche negli scatti a diverse lunghezze focali, da 0.6X a 6X, mantenendo una buona chiarezza e accuratezza cromatica. Anche se presenta qualche limite in condizioni di bassa luminosità, gli aggiornamenti software hanno migliorato significativamente la velocità di messa a fuoco e la qualità generale delle immagini​.

La batteria da 5,000 mAh supporta la ricarica rapida a 67W, permettendo una ricarica veloce e efficiente, cosa che si rivela utile per un uso intensivo durante la giornata​.

Nel complesso, il Realme 12 Pro+ è un mid-range con una scheda tecnica formidabile, in grado di offrire prestazioni e feature che normalmente sarebbero tipiche di smartphone molto più costosi. Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di fare in fretta e approfittare di questa offerta a tempo limitato: acquistalo subito a meno di 400€!