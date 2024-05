Realme 12+ 5G in offerta ad un super prezzo: oggi lo paghi 292€

Il Realme 12+ 5G è uno smartphone ben equilibrato che offre un mix di design accattivante, prestazioni solide e buone funzionalità per il prezzo. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo imbattibile: lo paghi solamente 292€. Davvero non male.

Il Realme 12+ 5G si distingue per il suo design moderno e premium, con un display AMOLED da 6,67 pollici FHD+ che offre una risoluzione di 2400×1080 pixel e un refresh rate di 120Hz. La luminosità di picco raggiunge i 2000 nits, garantendo una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Lo schermo supporta il 100% del gamut colore P3, assicurando colori vividi e neri profondi​.

Il comparto fotografico del Realme 12+ include una fotocamera principale da 50MP con sensore Sony LYT-600 e stabilizzazione ottica (OIS), un sensore ultra-wide da 8MP e un sensore macro da 2MP. La fotocamera principale scatta buone foto in condizioni di luce favorevole, con dettagli nitidi e colori vivaci. Non male nemmeno la fotocamera frontale da 16MP, adeguata per i selfie, con buoni dettagli e toni della pelle accurati​.

Equipaggiato con il chipset MediaTek Dimensity 7050, il Realme 12+ 5G offre prestazioni fluide e senza lag. La batteria da 5000mAh del Realme 12+ garantisce una buona autonomia, durando facilmente un giorno intero con uso moderato. Supporta la ricarica rapida SUPERVOOC a 67W, che permette di ricaricare il telefono al 50% in appena 20 minuti. Non perdere questa offerta: acquistalo ora a meno di 300€.