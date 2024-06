Razer Edge con Kishi V2 Pro in offerta: oggi è tuo al MIGLIOR PREZZO di sempre

Il Razer Edge, con controller Kishi V2 Pro, è in super offerta su Amazon: lo paghi solamente 322€ invece di quasi 500€. Si tratta del miglior prezzo di sempre mai visto sull’e-commerce. Proprio per questo motivo, devi essere velocissimo: rimangono ancora pochissime unità in offerta. Potrebbero terminare in qualsiasi momento.

Il Razer Edge presenta un design compatto e robusto, con un display AMOLED FHD+ da 6,8 pollici a 144Hz, ideale per garantire immagini nitide e fluide. Tuttavia, alcuni critici hanno evidenziato che le cornici ampie e gli angoli arrotondati possono risultare in una perdita di spazio utile sullo schermo, riducendo l’area visibile durante il gioco.

Sotto la scocca, il Razer Edge è equipaggiato con un processore Snapdragon G3x Gen 1, 6GB di RAM LPDDR5 e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 2TB tramite MicroSD. Tutta la potenza di cui hai bisogno per giocare ad un grandissimo numero di titoli e sfruttare a pieno le potenzialità del cloud gaming.

In termini di autonomia, il Razer Edge offre una durata di circa 7-8 ore di gioco continuo, che può variare a seconda dell’intensità del titolo in uso. Durante attività meno impegnative, come lo streaming video, la batteria può durare fino a 15 ore.

Non c’è mai stato un momento migliore per mettere le mani sulla console Razer Edge: approfitta di questo sconto irripetibile e acquistala subito al prezzo minimo storico!