Razer BlackWidow V4 X, prezzo bomba: su Amazon con sconto del 20%

La tastiera da gaming Razer BlackWidow V4 X è in offerta su Amazon ad un prezzaccio estremamente competitivo. Grazie a questo imperdibile sconto del 20%, oggi la paghi meno di 120€. Ma ti consigliamo di fare in fretta: l’offerta è a tempo limitato e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Questa tastiera meccanica, dotata di interruttori gialli lineari di Razer, si distingue per la sua rapidità e silenziosità, con un punto di attuazione di 1,9 mm che richiede una forza di 50 grammi. Questo garantisce una risposta rapida e precisa, perfetta per i giochi competitivi che richiedono input rapidi e accurati.

La tastiera è equipaggiata con l’illuminazione Razer Chroma RGB, che permette la personalizzazione di ogni tasto con oltre 16,8 milioni di colori e include un’illuminazione sottoscocca che aggiunge un effetto visivo accattivante alla tua postazione di gioco.

Il design include anche sei tasti macro dedicati, personalizzabili per eseguire comandi complessi o ottimizzare le sequenze di abilità nei giochi, rendendola ideale per i giocatori più esigenti.

I tasti in ABS a doppia iniezione sono stati progettati per resistere all’usura nel tempo, mentre la struttura complessiva della tastiera, robusta e ben costruita, include anche un comodo poggiapolsi magnetico in similpelle per lunghe sessioni di gioco senza affaticamento. La tastiera offre anche controlli multimediali dedicati e una rotella multifunzione per regolare facilmente il volume e la luminosità​.

Razer non richiede presentazioni: è in assoluto il più celebre produttore di accessori e periferiche per il gaming. Per ottimi motivi: i suoi prodotti offrono una qualità ineguagliabile. Per tutti questi motivi, ti consiglio di non farti assolutamente scappare questa offerta: rimane ancora pochissimo tempo!