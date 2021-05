Tra i giochi più attesi di maggio 2021 c’è sicuramente Ratchet & Clank: Rift Apart, titolo in esclusiva per PlayStation 5 e in uscita il prossimo 11 giugno. Diverse testate giornalistiche specializzate hanno avuto l’opportunità di provare in anteprima il nuovo capitolo sviluppato da Insomniac Games, pubblicandone le prime impressioni su YouTube.

Condividiamo il video dei colleghi di GameSpot, testata giornalistica molto conosciuta in ambito videoludico.

I primi minuti di gioco mostrano un gameplay dinamico e un combat system molto divertente, caratterizzato da tante armi diverse e una lunga serie di abilità da sbloccare e scagliare contro i nemici. L’ambientazione è enfatizzata da uno stile grafica degno di un tripla A, sfrutta appieno le potenzialità di PS5 garantendo un frame rate stabile anche in 4K.

Osservando il trailer durante lo scorso State of Play di Sony, si percepiva una cura maniacale per i dettagli, la fisica degli oggetti sembra ben fatta. Le prime sequenze di gameplay confermano quanto visto nel trailer e fanno ben sperare, non vediamo l’ora di mettere le mani sul nuovo Ratchet & Clank: Rift Apart, una tra le esclusive più interessanti in arrivo su PlayStation 5.

