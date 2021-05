La nuova attesissima esclusiva per PlayStation 5 sta per arrivare, il day one di Ratchet & Clank: Rift Apart è fissato al prossimo 11 giugno. Intanto arrivano informazioni sulla data di preload e sullo spazio libero necessario per scaricare il gioco su PS5.

Secondo le informazioni trapelate, Ratchet & Clank: Rift Apart potrà essere scaricato a partire dal prossimo 4 giugno, una settimana prima dell'effettivo lancio ufficiale. Il disco SSD di PS5 dovrà disporre di almeno 42.2 GB di spazio libero, che corrisponde al peso effettivo del titolo sviluppato da Insomniac Games. Questo valore è da considerarsi provvisorio, in quanto l'arrivo di una patch al day one potrebbe costringere i giocatori ad un ulteriore download.

Nonostante la qualità grafica e la bellezza delle ambientazioni, Ratchet & Clank: Rift Apart non risulta proibitivo in termini di dimensioni. Il potente SSD di PS5 risulta abbastanza capiente per consentire il download “spensierato” del nuovo titolo in esclusica, in arrivo tra poco meno di un mese.

Nei giorni scorsi alcune testate giornalistiche di settore hanno avuto l'opportunità di provare in anteprima il nuovo Ratchet & Clank, i video pubblicati hanno contribuito ad alzare l'asticella delle aspettative per un titolo ambizioso e – si spera – molto divertente e dinamico.

