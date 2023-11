Ratchet & Clank: Rift Apart, l'ottima esclusiva per PS5 scontata del 52€ su Amazon (solo 38€)

Divertitevi in un’avventura interdimensionale stupefacente, caratterizzata dalla velocità e dalle caratteristiche immersive della console PS5. Create da zero dall’amato studio Insomniac Games, le azioni in gioco saranno estremamente realistiche, prenderanno vita grazie al controller DualSense. Il titolo è un’esclusiva PS5, ed è costruito da zero per sfruttarne tutte le funzionalità: grazie all’SSD si potrà passare da una dimensione all’altra alla velocità della luce, grazie ai grilletti adattivi si potranno percepire le differenti armi, mentre con il feedback aptico si potranno sentire le scosse e le esplosioni direttamente sul palmo della propria mano, il tutto immersi in un’ambientazione con audio 3D.

Si tratta di un piccolo gioiellino che dovete assolutamente giocare se siete in possesso di una PlayStation 5. Quindi andate subito su Amazon e acquistate Ratchet & Clank: Rift Apart a soli 38,59 euro invece di 80,99 euro. Con Amazon Prime, infine, le consegne saranno rapide e gratuite in tutta Italia.