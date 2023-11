Rasoio elettrico Xiaomi in ceramica a prezzo bomba sul Mi Store

Tra le offerte del giorno per il Black Friday del Mi Store segnaliamo lo Xiaomi Electric Shaver S700, in promo a 89,99€ invece di 139,99€. È il primo rasoio elettrico del marchio asiatico realizzato con un’innovativa lama in ceramica, dal design premium e ultra silenzioso.

L’offerta del Mi Store è disponibile su questa pagina. Per procedere con l’ordine, fai clic su Acquista ora posizionato in alto a destra, quindi nella nuova pagina che si apre vai direttamente al carrello.

Rasoio elettrico Xiaomi in ceramica in super offerta sul Mi Store

Il principale punto di forza del rasoio elettrico Xiaomi è la lama in ceramica di zirconio, un materiale impiegato molte volte nelle cure mediche. Grazie a questa tipologia di lama, la rasatura è molto più precisa rispetto a quella offerta dalle lame tradizionali.

Sempre grazie alla lama in ceramica, ottieni una rasatura più delicata e igienica, dato che è un tipo di materiale resistente ad acidi e alcali, nonché antiossidazione. Ed è anche una lama che offre una resistenza nettamente superiore alle lame in acciaio comune, tanto che non è visibile alcun segno di usura nemmeno dopo 240 ore di funzionamento.

Ottima, infine, l’autonomia: fino a 60 minuti di rasatura, con la possibilità di proseguire anche durante la ricarica in modality Type-C e in totale sicurezza grazie al sensore di temperatura integrato nel supporto di ricarica.

Puoi acquistare Xiaomi Electric Shaver s700 in offerta a 89,99€ su questa pagina. Dato che l’importo dell’ordine è superiore a 69,99€, non paghi nulla per le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.