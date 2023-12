Rasoio elettrico Philips OneBlade Pro 360 a 69,99€ da Unieuro (anche in 3 rate)

Il rasoio elettrico Philips OneBlade Pro 360 figura tra le migliori offerte di Unieuro valide solo online. Oggi è possibile acquistarlo a soli 69,99€ invece di 129,99€, grazie allo sconto di quasi il 50% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Ecco il link all’offerta.

Philips OneBlade Pro 360 Face + Body è uno dei migliori rasoi elettrici disponibili, ideale per le persone che hanno un budget inferiore a 100€ da destinare al nuovo rasoio elettrico.

Rasoio elettrico Philips OneBlade Pro 360 in sconto di quasi il 50% sul sito di Unieuro

Tra i principali punti di forza del rasoio elettrico di Philips c’è la sua versatilità. Il modello OneBlade Pro Face + Body è in grado infatti di radere, regolare e rifinire la barba indipendentemente dalla sua lunghezza.

Come fiore all’occhiello menzioniamo invece la tecnologia proprietaria OneBlade, grazie alla quale è capace di radere i peli di qualsiasi lunghezza. Merito degli oltre 12.000 tagli al minuto della sua lama per viso, che rendono il rasoio efficace anche per i peli più lunghi.

Un ulteriore motivo per cui scegliere questo rasoio è l’innovativa lama 360, capace di flettersi in qualsiasi destinazione per adattarsi alla perfezione alle curve del proprio visto. Grazie al suo design, permette un contatto e un controllo continuo sulla pelle.

Philips OneBlade Pro 360 è in offerta a 69,99€ sul sito unieuro.it. Le spese di spedizione sono gratuite e c’è la possibilità di scegliere il pagamento dilazionato in 3 rate a interessi zero da 23€ al mese con Klarna e PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.