Non manca molto all'uscita di Rainbow Six Extraction, il nuovo titolo cooperativo PVE che condivide meccaniche di gioco, operatori, armi e accessori con il noto FPS competitivo Rainbow Six Siege. Il gioco uscirà il prossimo 16 settembre, nelle scorse ore Ubisoft ha pubblicato un video trailer che annuncia la compatibilita con le funzioni cross-play e cross-save fin dal day one.

Rainbow Six Extraction è in uscita per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia, la funzione cross-play consentirà a giocatori connessi da piattaforme differenti di partecipare alla stessa sessione di gioco. Inoltre i progressi salvati su una versione, resteranno tali anche su tutte le altre, a patto che si esegua il login con il proprio account Ubisoft Connect.

Queste due funzioni offrono la massima libertà ai giocatori, che hanno la possibilità di cambiare piattaforma o generazione di console da un momento all'altro, senza perdere alcun progresso di gioco. Ubisoft ha annunciato che chi preordina Rainbow Six Extraction riceverà il bundle Orbital Decay, mentre i giocatori di Rainbow Six Siege avranno in omaggio il bundle United Front, un pacchetto di elementi cosmetici dal valore di circa 40 euro. Inoltre i 18 operatori disponibili su Extraction saranno automaticamente sbloccati anche su Siege.

