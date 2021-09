Rainbow Six Extraction, Pulse protagonista del nuovo trailer

Dopo i trailer di Hibana e Finka, Ubisoft ha pubblicato un nuovo video per presentare l'operatore Pulse, tra i 18 protagonisti del nuovo Rainbow Six Extraction.

Il breve filmato mostra l'abilità principale dell'operatore del FBI SWAT, grazie al sensore cardiaco HB-7 Pulse è in grado di rilevare i nemici e i nuclei parassita attraverso i muri, per contrastare l'invasione e portare a termine l'operazione Extraction. Il tracciamento cardiaco è utile anche per ritrovare alleati o civili da trarre in salvo.

Ubisoft descrive Pulse come un operatore chiave per la buona riuscita delle missioni, potrebbe trattarsi di uno tra i personaggi più scelti dai videogiocatori.

Dopo un recente – ed insapettato – rinvio, Rainbow Six Extraction uscirà ufficialmente a gennaio 2022 per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Inoltre Ubisoft ha pubblicato un video per presentare in anteprima gli operatori, le armi e la progressione del nuovo sparatutto PVE.