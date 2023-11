Questo super rasoio Braun è a un super prezzo da Unieuro

Il rasoio Braun Series 9 Pro+ figura tra i principali protagonisti delle offerte del giorno di Unieuro. Solo online, l’articolo è in vendita a 189,99€ invece di 414,90€, per effetto di un doppio sconto: quello di Unieuro in occasione del Black Friday e la promo Cashback da 50€ di Braun. Ecco il link all’offerta.

Il Braun Series 9 Pro+ è uno dei migliori rasoi premium oggi disponibili sul mercato, nonché il miglior rasoio Braun di sempre.

Rasoio Braun Series 9 Pro+ in offerta al miglior prezzo sul sito di Unieuro

Il modello Series 9 Pro+ di Braun presenta 5 elementi ProShave, progettati appositamente per lavorare insieme e offrire una rasatura più profonda e confortevole, la migliore che il noto marchio tedesco abbia mai realizzato.

Da una parte c’è la doppia lamina Optifoil, che assicura una rasatura profonda fino a 0,05 mm; quindi troviamo la barra metallica protettiva SkinGuard, utile a prevenire le irritazioni della pelle; poi è la volta della lama Direct&Cut, il cui compito è di radere i peli più difficili; dulcis in fundo si passa alla lama ProLift, che aiuta a radere i peli più lunghi.

L’altro fiore all’occhiello del 9 Pro+ è l’autonomia fino a un’ora, con l’opzione di ricarica rapida in 5 minuti. Infine, ottima la qualità costruttiva, come per tutti i prodotti Braun.

Puoi acquistare il rasoio Braun Series 9 Pro+ in offerta a 239,99€ su questa pagina, con la possibilità di ottenere un extra sconto di 50€ grazie alla promo Cashback di Braun.

