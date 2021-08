No, non un banale speaker wireless, ma un prodotto geniale di SBS che porti a casa in sconto a 19,99€ da Amazon: risparmi il 43% e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Speaker wireless SBS: sconto assurdo su Amazon

Un prodotto che, vale la pena sottolinearlo, è del celeberrimo brand SBS, leader nel settore di accessori per smartphone e non solo.

Questo prodotto è uno spettacolo sotto il profilo estetico. Pensa: c'è addirittura – alloggiato sulla parte alta – un LED con la possibilità di scegliere fino a 5 colori differenti: in un attimo, complice la tua musica preferita, potrai creare l'atmosfera giusta.

La potenza di uscita di 10W, la batteria integrata a lunga durata, e il design compatto ti permetteranno di ascoltare la musica che più ti piace praticamente ovunque e senza il vincolo dei cavi. La connessione può avvenire in tre modi diversi: attraverso il Bluetooth, usando una chiavetta USB (una memoria di massa) oppure – addirittura – puoi inserire un microSD con a bordo la musica che più ami.

La riproduzione puoi gestirla in modo super rapido utilizzando i pulsanti posizionati sulla parte più alta di questo gioiellino.

Come vedi, non solo è un prodotto completo, ma non solo: siamo onesti, questo speaker wireless è proprio bello. Ora su Amazon risparmi il 43% e lo porti a casa a 19€ circa godendo di spedizioni rapide e gratis. Il bello è che lo ricevi in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime!

Non perdere questa e altre super occasioni: le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home