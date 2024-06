Questo spazzolino elettrico di Philips costa -30€ in meno su Amazon!

Hai mai sentito parlare dei rivoluzionari spazzolini “sonici”? Sono dei particolari spazzolini elettrici che, grazie alle micro-vibrazioni, eliminano tutta la placca dentale in pochi secondi. E grazie al ribasso di 30€ euro targato Amazon, potrai prendere il tuo Philips Sonicare 4100 a soli 54,99€!

Tutte le caratteristiche dello spazzolino elettrico

Grazie alla tecnologia sonica, questo spazzolino utilizza vibrazioni ad alta frequenza che guidano le microbollicine in profondità tra i denti, rimuovendo il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale. Questo risultato eccezionale viene ottenuto in soli due minuti di utilizzo. La tecnologia sonica, inoltre, è progettata per essere delicata sui denti e sulle gengive, rendendola perfetta anche per chi soffre di sensibilità dentale.

La testina Philips Sonicare W2 Optimal White è particolarmente efficiente nel rimuovere le macchie superficiali dai denti, garantendo un sorriso più bianco in soli tre giorni. Inoltre, la tecnologia sonica promuove l’assorbimento del fluoruro dal dentifricio, offrendo una protezione più efficace contro la carie.

E per proteggere meglio le gengive c’è il sensore di pressione integrato che ti avvisa quando si sta esercitando troppa pressione sullo spazzolino, prevenendo così il sanguinamento. Inoltre, le setole ultra-morbide e flessibili si adattano delicatamente alla forma dei denti e delle gengive, assicurando una pulizia sicura e confortevole.

Ovviamente, questo spazzolino non offre una singola modalità ma ben due: la modalità Clean, per una pulizia profonda, e la modalità Sensitive, per una pulizia più delicata. E non potrai sforare: grazie alla funzione Smartimer rispetterai sempre i due minuti di spazzolamento consigliati dai dentisti!

Rendi la tua routine di pulizia più rapida ed efficiente con lo spazzolino elettrico Philips Sonicare 4100 ad un prezzo di 54,99€, invece dei classici 84,99€ di listino!