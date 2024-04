Questo smartphone XIAOMI è perfetto per papà o mamma (e costa 124€!)

Stai cercando il regalo perfetto per tua mamma, tuo papà o un familiare che ama rimanere in contatto con amici e parenti sui social? Un nuovo smartphone potrebbe essere la scelta giusta! Ma con così tanti modelli sul mercato, come fare a scegliere quello giusto? Grazie alla sua memoria da ben 256GB e gli 8GB, lo Xiaomi Redmi 12 è la scelta ideale e, grazie al coupon “PSPRAPR24“, lo pagherai solamente 124,99€!

Tutte le caratteristiche dello smartphone Xiaomi

Questo smartphone di fascia media non solo soddisfa le esigenze di performance e affidabilità ma lo fa con un’eleganza che cattura l’occhio, grazie alla scocca realizzata in policarbonato resistente e vetro Gorilla Glass 3 antigraffi!

Il display è un AMOLED da 6,79 pollici con risoluzione Full HD+ e un refresh rate di 90Hz. La luminosità di picco di 1200 nit assicura che ogni immagine sia perfettamente visibile, sempre.

Sotto il cofano, questo smartphone monta un processore octa-core Snapdragon 680, che, insieme a 8GB di RAM, garantisce un’esperienza utente sempre scattante, anche dopo anni di utilizzo. Con una memoria interna da 256GB, espandibile fino a 1TB, lo spazio non sarà mai un problema, anche dopo le numerosissime foto dei “buongiorno” inviate quotidianamente su WhatsApp!

La fotografia è altrettanto al top grazie al sensore principale da 50MP. Aggiungi a questo un obiettivo ultrawide da 8MP, un obiettivo macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP, e hai la ricetta per scatti memorabili in ogni situazione. E non manca la fotocamera frontale da 16MP che assicura selfie di alta qualità.

Prendi subito lo smartphone Xiaomi Redmi 12 a un prezzo di appena 124,99€, solo grazie al coupon “PSPRAPR24“.