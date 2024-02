Questo smartphone Xiaomi è in offerta a 65€ su Amazon

Lo Xiaomi Redmi 9A è protagonista di una nuova offerta Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 65 euro. Si tratta di un ottimo prodotto per chi cerca un muletto con un‘autonomia elevata o anche per chi vuole un cellulare in grado di usare WhatsApp e altre app di messaggistica. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello, andando poi a completare l’acquisto.

Xiaomi Redmi 9A: è un’offerta da non perdere su Amazon

Tra le specifiche tecniche del Redmi 9A troviamo un display IPS da 6,53 pollici con risoluzione HD+ oltre al SoC MediaTek Helio G25, affiancato da 2 GB di RAM e da 32 GB di storage. C’è anche una batteria da 5.000 mAh che garantisce allo smartphone un’autonomia decisamente sopra alla media.

A completare il comparto tecnico dello smartphone di Xiaomi troviamo una fotocamera posteriore da 13 Megapixel e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Da notare che il dispositivo è Dual SIM. C’è il supporto alle reti 4G.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi 9A al prezzo scontato di 65 euro. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani su di uno smartphone super economico ma perfettamente utilizzabile, per chiamare, inviare messaggi e tutte le attività basilari. L’offerta è disponibile premendo sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.