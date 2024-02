Questo smartphone POCO in offerta a 149€ su Amazon è il BEST BUY di oggi

Acquistare uno smartphone da meno di 150 euro, senza compromessi sulle prestazioni, è possibile grazie a questa nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo POCO C65. Il modello è ora acquistabile al prezzo scontato di 149 euro nella variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage che viene venduta e spedita da Amazon. Si tratta del prezzo a cui, solitamente, viene venduta la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Da notare che gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali hanno la possibilità di optare per l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi, pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

POCO C65: è lo smartphone da comprare a meno di 150 euro su Amazon

Il POCO C65 è dotato di un’ottima scheda tecnica: lo smartphone ha un display da 6,74 pollici oltre al SoC MediaTek Helio G85. La versione in offerta del dispositivo è dotata di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Da notare anche una batteria da 5.000 mAh. Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il POCO C65 al prezzo scontato di 149 euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’acquisto può essere completato anche in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi. La promozione è accessibile, solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.