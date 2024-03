Questo Smart Monitor di Samsung ha Prime Video, Netflix e molto altro!

Samsung Smart Monitor M5 non è un tradizionale monitor. Questo, infatti, gode di tutte le caratteristiche smart, tra cui le piattaforme di streaming migliori, come Netflix e molto altro. In questo momento potrai risparmiare il 33%, portandotelo a casa per soli 199,90€.

Tutte le caratteristiche dello Smart Monitor di Samsung

Il Samsung Smart Monitor M5 non è soltanto un monitor, ma, essendo dotato del Smart Hub integrato, offre accesso diretto a una vasta gamma di app per lo streaming, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+, senza la necessità di collegare ulteriori dispositivi come un PC o una TV.

Grazie alle sue varie opzioni di connettività, questo monitor si adatta a tutti i tuoi dispositivi preferiti, inclusi PC, smartphone e console di gioco. Con porte HDMI, Bluetooth e AirPlay, è la soluzione completa per chi cerca un dispositivo versatile e compatibile con tutte le esigenze di intrattenimento.

Lo schermo FHD da 27 pollici con tecnologia HDR10 garantisce immagini nitide, realistiche e dai colori vividi, per un’esperienza visiva davvero coinvolgente. Il design sottile e privo di bordi su tre lati contribuisce ulteriormente a creare un ambiente visivo ampio e avvolgente.

Non manca la modalità Eye-Saver che riduce la luce blu dannosa per gli occhi, mentre la tecnologia Flicker-Free elimina lo sfarfallio dello schermo, garantendo una visione confortevole anche durante sessioni di visualizzazione prolungate.

Lo Smart Monitor M5 di Samsung è la scelta ideale per coloro che desiderano un dispositivo che unisce le funzioni di un monitor tradizionale con quelle di una Smart TV. Prendilo subito per soli 199,90€.