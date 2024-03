Questo proiettore 4K in offerta su Amazon sta andando rapidamente a ruba

Questo proiettore 4K della WiMiUS è in offerta a soli 298€, grazie a un coupon di sconto da 30€. E’ una scelta eccellente per coloro che desiderano portare l’esperienza cinematografica direttamente a casa propria. Ti consigliamo di fare in fretta, perché mentre scriviamo rimangono ancora pochissime unità in promozione. Insomma, l’offerta rischia di terminare da un momento all’altro.

Con il supporto per Netflix e l’audio Dolby, questo videoproiettore garantisce un intrattenimento di qualità superiore, permettendoti di goderti i tuoi film, serie TV e video preferiti con una qualità audiovisiva straordinaria.

Dotato di sistema Linux, il proiettore offre un’operatività più fluida rispetto ai modelli basati su Android, con il vantaggio di poter eseguire direttamente servizi di streaming come Netflix, YouTube e Prime Video senza la necessità di dispositivi aggiuntivi. Questa caratteristica, insieme al supporto per l’audio Dolby, assicura un’esperienza immersiva che arricchisce ogni visione con un suono di qualità cinematografica.

La funzionalità di autofocus e la correzione trapezoidale 6D automatizzata rappresentano punti di forza notevoli, consentendo un’installazione e un’ottimizzazione dell’immagine rapide e senza sforzo. Queste tecnologie garantiscono che l’immagine proiettata sia sempre nitida e correttamente allineata, indipendentemente dall’angolazione o dalla posizione del proiettore.

Con una luminosità massima di 21.000 lumen e una risoluzione nativa 1080p che supporta contenuti in 4K, il proiettore WiMiUS promette immagini vivide e dettagliate che trasformano ogni visione in un’esperienza indimenticabile. La tecnologia del colore NTSC al 99% assicura inoltre che i colori siano riprodotti fedelmente, per un’esperienza visiva che è allo stesso tempo vibrante e riposante per gli occhi.

La connettività avanzata, grazie al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.2, offre opzioni di streaming e connessione senza soluzione di continuità, rendendo il proiettore compatibile con una vasta gamma di dispositivi, dagli altoparlanti Bluetooth alle console di gioco. Le numerose interfacce, come HDMI e USB, ampliano ulteriormente le possibilità di utilizzo, sia per l’intrattenimento domestico che per presentazioni professionali.

L’offerta per questo proiettore 4K a soli 298€ è un’opportunità imperdibile per chi cerca una soluzione di proiezione versatile, potente e ricca di funzionalità. Non fartela scappare e acquistalo subito con un forte risparmio!