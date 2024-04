Questo OPPO in offerta a 129€ su Amazon è il low cost su cui puntare

Acquistare uno smartphone low cost è ora più semplice grazie alla nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo OPPO A38. Lo smartphone, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 129 euro invece di 219 euro, con uno sconto del 41% oltre che con la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 5 rate mensili senza interessi, con carta di debito. L’offerta è valida per due diverse colorazioni. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

OPPO A38: a questo prezzo su Amazon è un best buy

La scheda tecnica di OPPO A38 include un display IPS LCD con diagonale di 6,56 pollici e risoluzione HD+ oltre che refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Helio G85. Da segnalare anche 4 GB di RAM, 128 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 33 W.

Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è stato recentemente aggiornato con l’arrivo di Android 14. Da notare che lo smartphone di OPPO è Dual SIM, ha il sensore di impronte digitali laterale e la certificazione IP54.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare OPPO A38 al prezzo scontato di 129 euro, con possibilità di optare anche per un pagamento in 5 rate mensili. Per sfruttare la promozione, valida per due diverse colorazioni, basta seguire il link qui di sotto.