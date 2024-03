Questo ombrello in offerta su Amazon RESISTE anche ad un URAGANO

Oggi ti segnaliamo un’offerta molto interessante su questo ombrello pieghevole e compatto con chiusura automatica e progettato per resistere anche alle tempeste più forti: su Amazon puoi acquistarlo a soli 10,59 euro, ma ti sorprenderà proprio per la sua duplice protezione sole/pioggia e soprattutto per l’incredibile resistenza.

Ombrello super resistente: acquistalo in offerta

Questo ombrello pratico e leggero è ideale per affrontare qualsiasi situazione meterologica. Con una lunghezza piegata di soli 26 cm e un peso di 320 g, è così compatto da poter essere facilmente riposto in borsetta, zaino, valigia, pronto per l’uso in qualsiasi momento.

Dotato di una solida protezione UV, grazie al vinile spesso e al tessuto in gomma nera 210T, questo ombrello previene efficacemente il 95% dei raggi UV e altri raggi solari dannosi. Il suo design ergonomico, con un manico angolato, assicura una presa comoda e sicura anche in caso di forte vento.

L’ombrello è realizzato infatti con materiali robusti come la lega di alluminio e con 8 nervature. La struttura antivento lo rende ideale per proteggerti in qualsiasi situazione, anche in caso di una forte tempesta.

Approfitta dello sconto Amazon e acquistalo adesso a soli 10,59 euro: puoi dire addio agli ombrelli che si spaccano facilmente.