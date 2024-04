Squid Game: il gioco da tavolo a soli 17,90€, SCONTO del 40% pazzesco su Amazon

Opportunità a sorpresa su Amazon: il gioco da tavolo ufficiale di Squid Game, l’amatissima serie TV Netflix, è disponibile con uno sconto incredibile del 40% a tempo limitato. Puoi acquistarlo infatti a soli 17,90 euro invece di 29,99: ma dovrai sbrigarti, perché l’offerta è a tempo e disponibilità limitata.

Squid Game: il gioco da tavolo, le caratteristiche

Proprio come nella serie TV, il gioco da tavolo di Squid Game catapulterà te e gli altri giocatori in sei diverse sfide mortali con l’obiettivo di sopravvivere ed emergere vittoriosi. Troverai i giochi che hai già visto nello show come Un due tre stella, Caramello, Tiro alla fine, Biglie, Il Ponte di vetro e Il gioco del calamaro.

Ogni gioco presenta un nuovo livello di sfida e suspense, mettendo alla prova le abilità e la strategia dei giocatori: soltanto coloro che sopravvivono possono avanzare al gioco successivo, rendendo dunque fondamentale la cooperazione e la strategia.

Il gioco è adatto da 3 a 6 giocatori e la confezione include 2 tabelloni, 72 segnalini squadra, 36 carte giocatore, 7 carte Bambola, 11 carte Cammello, 24 carte Calamaro, 4 sezioni segnalini Biglia, 8 tessere Ponte di Vetro, 4 strisce Manichini e Muro, 1 Timer, 2 indicatori Timer, 1 segnalino velocità e il regolamento che ti spiegherà a cosa servono tutte queste cose.

Preparati a serate all’insegna del divertimento con il gioco da tavolo di Squid Game: acquistalo adesso in offerta lampo su Amazon a soli 17,90 euro invece di 29,99.