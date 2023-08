Questo notebook con Intel Core i5 in offerta a 352€ su Amazon è un BEST BUY

Per acquistare un nuovo notebook veloce ed economico è possibile fare riferimento alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento e dedicata all’ottimo Medion E15413. Il notebook di Medion (marchio tedesco del gruppo Lenovo) è disponibile con un prezzo scontato di 352 euro proponendo un comparto tecnico completo con un processore Intel Core i5-1235U affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. Per accedere all’offerta, valida solo per un periodo di tempo limitato, è possibile seguire il link qui di sotto.

Notebook Medion con Intel Core i5: l’offerta di Amazon è da cogliere al volo

Il notebook Medion in offerta oggi è dotato del processore Intel Core i5-1235U. Si tratta di una CPU che, per la fascia di prezzo, non ha rivali. Il Core i5 in questione è dotato di 10 Core con 2 Core dedicati alle performance e altri 8 Core pensati per garantire la massima efficienza.

Il processore è affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD oltre che da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. C’è anche una tastiera full size oltre a una batteria da 55 Wh. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11.

Con questa nuova offerta Amazon è possibile acquistare il notebook Medion con un prezzo scontato di 352 euro. L’offerta porta il notebook a un prezzo davvero contenuto. Per chi vuole spendere poco ma non vuole rinunciare a potenza ed efficienza, la scelta di questo laptop è quasi obbligata.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. La promozione resterà attiva solo per un breve periodo di tempo. A disposizione degli utenti ci sono anche altre varianti del notebook ma questa con Core i5 è, senza dubbio, la migliore per rapporto qualità/prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.