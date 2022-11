Questo notebook Acer con Core i5 a MENO DI 500€ è davvero IMPERDIBILE

Trovare un buon notebook a meno di 500 euro non è facile e, fin troppo spesso, è necessario scendere a troppi compromessi che pregiudicano l’esperienza d’uso. Per questo motivo, quando c’è una promozione valida è necessario coglierla al volo e portarsi a casa il laptop desiderato.

La nuova offerta Amazon dedicata ad una particolare variante dell’Acer Aspire 5 rientra perfettamente in questa casistica. Il notebook di Acer, infatti, è proposto al prezzo scontato di 499 euro invece che 749 euro con un risparmio del 33% sul prezzo d’acquisto.

Acer Aspire 5: un notebook completo ed equilibrato a meno di 500 euro

Il notebook Acer Aspire 5 proposto in offerta ha tutte le carte in regola per diventare un dispositivo in grado di soddisfare appieno le esigenze degli utenti alla ricerca di un PC per lavorare da casa o in mobilità oppure per studiare. Il dispositivo può contare su di un display da 15,6 pollici di diagonale con pannello IPS con risoluzione Full HD.

A gestire il funzionamento del laptop c’è il processore Intel Core i5 1135G7, una garanzia di ottime prestazioni per la fascia di prezzo. Il processore è supportato da 8 GB di memoria RAM e da una memoria SSD da 512 GB. Il sistema operativo è Windows 11.

Questa variante di Acer Aspire 5 presenta una scocca in colore grigio particolarmente elegante con una tastiera full size (c’è anche il tastierino numerico laterale) con layout italiano. C’è il supporto al Wi-Fi ed è presente anche una USB-C che si affianca alle USB tradizionali.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare questa versione di Acer Aspire 5 al prezzo scontato di 499 euro invece che 749 euro. L’offerta viene proposta direttamente da Amazon e consente di ottenere un risparmio di ben 250 euro sul prezzo finale del notebook. In questa fascia di prezzo, il laptop di Acer è, senza dubbio, un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.