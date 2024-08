Questo mouse wireless a 14€ ti sorprenderà per la sua precisione

Il mouse wireless INPHIC è una delle migliori scelte in questa fascia di prezzo grazie al suo design elegante e sobrio, alla precisione eccellente durante l’uso e alla batteria di lunga durata. L’ottima qualità costruttiva e la forma ergonomica assicurano clic silenziosi oltre ad una presa comoda e sicura: difficile trovare di meglio a un prezzo così contenuto.

Non perdere questa opportunità: su Amazon è disponibile uno sconto last minute del 21%, che ti permette di ordinare subito il mouse wireless INPHIC ad un prezzo di soli 14 euro.

Mouse wireless INPHIC a prezzo stracciato

Questo consigliatissimo mouse è dotato di tre luci LED per monitorare il livello di carica della batteria integrata. La connessione wireless a 2,4 GHz garantisce un funzionamento stabile fino a una distanza di 10 metri. Inoltre, offre tre impostazioni di sensibilità DPI: 1000, 1200 e 1600. Perfetto per l’uso notturno, riduce il rumore del 90% rispetto ad altri modelli della stessa categoria. Con un design sottile, ergonomico e leggero, assicura un comfort ottimale anche durante lunghe sessioni di lavoro o studio al PC.

Le scorte sono limitate, quindi aggiungi ora al carrello il tuo nuovo mouse wireless INPHIC per approfittare di un prezzo ridotto al minimo e per riceverlo a casa in tempi record.