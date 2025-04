Stampante HP in super promo: 3 mesi di inchiostro GRATIS e Wi-Fi incluso!

Se quello che cerchi è una stampante multifunzione a getto d’inchiostro progettata per offrire semplicità, connettività e praticità, non lasciarti sfuggire la HP DeskJet 2820e ad un prezzo davvero imperdibile.

Ideale per la stampa quotidiana in ambito domestico o in piccoli uffici, questa stampante A4 a colori consente di stampare, scansione e copiare con estrema semplicità, anche da dispositivi mobili.

Uno dei suoi punti di forza è l’integrazione con l’app HP Smart, che consente di gestire stampe, copiare e scansione direttamente da smartphone o tablet, ovunque ci si trovi. La connessione Wi-Fi inoltre semplifica ulteriormente l’utilizzo di questo dispositivo, permettendoti di collegare più dispositivi anche senza l’utilizzo di cavi.

L’HP DeskJet stampa fino a 7,5 pagine al minuto in bianco e nero, e offre una modalità fronte retro manuale adatta per chi voglia risparmiare carta senza rinunciare alla qualità. Inoltre la sua risoluzione di stampa fino a 4800×1200 dpi garantisce testi nitidi e colori brillanti, perfetti per documenti, immagini e piccoli progetti grafici.

Un altro vantaggio importante è l’inclusione di 3 mesi di abbonamento al servizio di HP Instant Ink, che consente di ricevere automaticamente a casa le cartucce d’inchiostro prima che si esauriscano. Questo servizio intelligente, abbinato alla connettività cloud, ti permetterà di ottenere un notevole risparmio di tempo e la massima comodità.

Esteticamente la HP DeskJet si presenta di colore bianco, elegante e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente domestico e lavorativo. Compatta e leggera, trova spazio anche su scrivania di piccole dimensioni. In sintesi questo dispositivo è la scelta perfetta se sei alla ricerca di una stampante multifunzione economica, efficiente e facile da usare. Diventerà certamente un alleato smart per stupendi, per chi lavora da remoto e per la famiglia: non lasciartela scappare ad un prezzo imperdibile su Amazon e approfitta del 16% di sconto per averla al costo di soli 49,00 euro!