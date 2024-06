Questo monitor FullHD da 23,8'' è un vero AFFARE: già tuo a 99€

Trovare un monitor di qualità sotto i 100 euro è un’autentica sfida, ma il monitor FullHD MSI PRO MP245V rappresenta un’eccezione. Con una diagonale di 23,8 pollici e cornici ultrasottili, offre una resa visiva sorprendente, degna di modelli di fascia più alta. La nitidezza e la qualità dell’immagine ti lasceranno pienamente soddisfatto sia in ambito lavorativo, di studio o per svago.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: fai il tuo acquisto su Amazon ed approfitta di uno sconto del 16% per ottenere il monitor MSI PRO MP245V a soli 99 euro anziché 119 euro.

Monitor MSI PRO MP245V a prezzo stracciato

Il monitor MSI PRO MP245V è progettato per offrire una qualità visiva straordinaria con il suo pannello VA da 23,8 pollici, risoluzione FullHD (1920×1080 pixel), refresh rate di 100Hz e un tempo di risposta di 1ms MPRT, rendendolo ideale anche per i giochi. Con una gamma cromatica sRGB del 95.9%, 8 bit di colore e un rapporto di contrasto di 4000:1, le immagini risultano naturali e dettagliate.

L’App MSI Display Kit consente di personalizzare ulteriormente le impostazioni per migliorare la produttività e la precisione dei colori. Certificato TÜV Rheinland Eye Comfort, il monitor è dotato di filtri per la luce blu, tecnologia anti-sfarfallio e antiriflesso, garantendo un’esperienza visiva confortevole. La doppia connettività HDMI e D-Sub, insieme al supporto VESA, lo rende versatile per diverse configurazioni.

Oggi hai l’occasione di risparmiare ulteriori 20 euro su un prezzo già fin troppo basso: aggiungi subito al carrello il monitor MSI PRO MP245V e approfitta della consegna gratuita per riceverlo rapidamente a casa tua.