Questo monitor da gaming di ASUS è al MINIMO STORICO su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming ma avete un budget ridotto, in questo momento, c’è un’opzione da non farsi sfuggire: grazie a questa nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor ASUS VP249QGR al prezzo scontato di 139 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il monitor, dotato di un pannello da 24 pollici, con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 144 Hz. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Monitor da gaming ASUS al minimo storico su Amazon

Il monitor ASUS in offerta ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni nel gaming. Si tratta di un monitor con pannello IPS di ottima qualità. Il monitor ha una diagonale di 24 pollici.

La risoluzione è Full HD (1080 x 1920 pixel) mentre il refresh rate è di 144 Hz e il tempo di risposta di appena 1 ms. Da notare, inoltre, che il monitor propone una dotazione di porte davvero ricca e completa, con tutto quello che può servire (HDMI, DisplayPort e porte D-sub). C’è il supporto VESA e sono presenti anche degli altoparlanti incorporati.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il monitor ASUS VP249QGR con un prezzo scontato di 139 euro, beneficiando di un ulteriore sconto rispetto al prezzo minimo storico precedente. Si tratta di un’offerta davvero conveniente.

A questo prezzo, infatti, il monitor di ASUS è una delle opzioni più vantaggiose su cui puntare per un acquisto vantaggioso. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. La promozione è a tempo limitato e lo sconto, quindi, potrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.