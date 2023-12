Questo monitor da gaming da 280 Hz è al MINIMO STORICO su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming ad altissimo refresh rate, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: ASUS TUF VG259QM, infatti, è disponibile con un prezzo scontato di 259 euro, raggiungendo il suo nuovo prezzo minimo storico (-130 euro). Il monitor in questione è dotato di un pannello Fast IPS da 24,5 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 280 Hz. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Monitor da gaming ASUS TUF: minimo storico su Amazon

Il monitor ASUS TUF VG259QM è dotato di un display da 24,5 pollici con risoluzione Full HD, refresh rate di 280 Hz e tempo di risposta di 1 ms. Si tratta di un monitor Fast IPS con supporto G-SYNC e certificazione HDR 400. Grazie a questo monitor è possibile sfruttare un refresh rate elevatissimo oltre a un’elevata qualità delle immagini. Per i videogiocatori si trattar di una combinazione vincente. Il monitor prevede la regolazione di inclinazione, rotazione, perno e altezza.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il monitor ASUS TUF descritto in precedenza con un prezzo scontato di 259 euro invece che di 389 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per uno dei monitor da gaming più interessanti sul mercato, soprattutto per chi punta a massimizzare il refresh rate. L’offerta è accessibile di seguito. Lo sconto sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

