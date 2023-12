Questo monitor da 27 pollici costa solo 99€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Acquistare un monitor Full HD da 27 pollici non è mai stato così conveniente. Con quest’offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il monitor Philips 271V8L con un prezzo scontato di 99 euro e un taglio netto rispetto al prezzo consigliato di 169 euro. Il monitor in questione rappresenta la scelta giusta per la maggior parte degli utenti, grazie a un comparto tecnico e alle misure “giuste” per un utilizzo ottimale del computer. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Il monitor è venduto e spedito da Amazon.

Monitor Philips da 27 pollici: l’offerta Amazon è da cogliere al volo

Il monitor Philips è dotato di un pannello VA da 27 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 75 Hz. Da notare, inoltre, che il monitor include porte HDMI e VGA oltre alla possibilità di sfruttare il montaggio VESA. Si tratta di un monitor ottimo che, in questo momento, rappresenta il vero best buy per tutti gli utenti alla ricerca di un monitor da ufficio con una diagonale di 27 pollici.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor Philips 271V8L al prezzo scontato di 99 euro. Lo sconto garantisce un risparmio di ben 70 euro rispetto al prezzo consigliato per questa versione.

L’offerta in questione rappresenta il nuovo prezzo minimo storico per il monitor da 27 pollici della gamma Philips. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto proposto da Amazon sarà disponibile solo per un breve periodo.

