Questo Monitor Asus WQHD da 170 Hz costa solo 219€!

Il monitor VG27AQA1A si distingue per una frequenza di aggiornamento elevata, arrivando a 170Hz, di molto superiore agli standard comuni di 144Hz. Questa caratteristica conferisce un vantaggio competitivo nei giochi, garantendo una visione fluida e nitida degli oggetti in movimento sullo schermo. Il tempo di risposta di 1ms (MPRT) elimina ghosting e motion blur. Questo risultato permette di seguire con agilità oggetti in rapido movimento, come i proiettili nei giochi sparatutto in prima persona.

La compatibilità con la tecnologia AMD FreeSync Premium del VG27AQA1A sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica, eliminando fenomeni come tearing e stuttering. Questa sincronizzazione contribuisce a un’esperienza di gioco più fluida e appagante. La tecnologia HDR offre poi immagini vivide e contrastanti, particolarmente utili nei giochi con ambientazioni variegate, come quelli horror o di ruolo.

Per ulteriori vantaggi, questo monitor implementa la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB), riducendo ulteriormente sia il ghosting che il motion blur. Inoltre, con l’utilità software ASUS DisplayWidget Lite, è possibile regolare facilmente le impostazioni del monitor, arricchendo l’esperienza di gioco complessiva.