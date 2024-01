Questo monitor 4K è al MINIMO STORICO su Amazon: ora costa 249€

Il monitor Philips 276E8VJSB è protagonista di una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Si tratta di un monitor con pannello IPS da 27 pollici e risoluzione 4K che viene ora proposto al prezzo scontato di 249 euro, raggiungendo il nuovo minimo storico, con un ulteriore ribasso rispetto al prezzo precedente. Per chi è alla ricerca di un monitor ad altissima risoluzione e con un pannello di alta qualità, l’offerta in questione è da cogliere al volo. Per sfruttare lo sconto basta premere sul box qui di sotto. Il monitor è venduto e spedito da Amazon.

Monitor Philips 4K: al minimo storico su Amazon

Il monitor Philips 276E8VJSB è dotato di un ottimo pannello IPS con diagonale di 27 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il monitor ha due uscite HDMI e una Display Port. A completare la dotazione c’è un’uscita audio a cui collegare delle casse.

Da notare anche un design particolarmente elegante con tre lati praticamente senza cornici.Si tratta di uno dei modelli più interessanti sul mercato: anche considerando il prezzo, infatti, questo modello è, probabilmente, il miglior monitor 4K su cui puntare in questo momento.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor Philips 276E8VJSB al prezzo scontato di 249 euro. Si tratta del nuovo minimo storico. Il monitor è venduto e spedito da Amazon e può essere acquistato raggiungendo la pagina dedicata alla promozione tramite il link qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo.

