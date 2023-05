Questo modem Wi-Fi Mesh mette le ali alla connessione di casa: è in offerta su Amazon

Il router mesh TP-Link Deco X60 è un dispositivo di rete avanzato che offre una copertura Wi-Fi affidabile e senza interruzioni in tutta la casa. Te lo diciamo senza giri di parole: è uno dei migliori prodotti in commercio e acquistarlo ti cambia la vita. Finalmente avrai una connessione potente e stabile in tutti gli angoli della casa, anche se si sviluppa su due piani. Addio buffering, addio connessioni a meno di 100 Mbps nonostante tu abbia un abbonamento FTTH.

Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6, il router può raggiungere velocità fino a 5.400 Mbps, con una banda larga di 4.804 Mbps su 5 GHz e 574 Mbps su 2,4 GHz. Questo consente di connettere più dispositivi contemporaneamente, mentre la tecnologia OFDMA e MU-MIMO quadruplica la capacità per consentire la trasmissione simultanea a più dispositivi.

Normalmente il TP-Link Deco X60 (pack da tre satelliti) viene proposto a ben 380€, un prezzo impegnativo ma ampiamente giustificato dalle sue alte prestazioni. Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, potrai acquistarlo ad un prezzo fortemente scontato: lo pagherai appena 299€. Come sempre ti ricordiamo che sei libero di dividere l’importo in più rate a tasso zero. Il TP-Link Deco X60 è in disponibilità immediata, se lo ordini adesso lo riceverai a casa entro domani.

Con una copertura senza interruzioni potenziata, il TP-Link Deco X60 offre un segnale Wi-Fi per tutta la casa più chiaro e più forte generato dal Wi-Fi 6. Ciò significa che non ci sono zone morte o punti deboli, il che è ideale per chi desidera una connessione Wi-Fi affidabile in ogni angolo della casa. Oltre alla copertura, il router mesh TP-Link Deco X60 offre anche una latenza ultra bassa. Questo significa che si può godere di giochi e chat video più reattivi senza doversi preoccupare di ritardi o interruzioni.

La latenza ultra bassa è particolarmente importante per chi gioca online o fa videochiamate frequenti. Inoltre, il TP-Link Deco X60 offre una rete unificata. Più unità formano un’intera rete domestica che seleziona automaticamente la connessione migliore mentre ci si sposta in casa. Ciò significa che non ci si deve preoccupare di cambiare manualmente la connessione Wi-Fi quando ci si sposta in casa. Il TP-Link Deco X60 offre anche sicurezza totale grazie alla crittografia WPA3 e TP-Link HomeShield, che fornisce funzionalità personalizzate, tra cui Parental Control, Antivirus e Quality of Service (QoS) per garantire un’esperienza online più sicura. TP-Link HomeShield protegge la rete domestica con funzionalità all’avanguardia per la protezione della rete e dell’IoT.

