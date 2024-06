Questo mini CABINATO a 63€ (su Amazon) ti farà tornare bambino!

Ti mancano le sale giochi? Grazie all’offerta Amazon, potrai trasformare il tuo salotto nella tua sala giochi preferita di quando eri bambino! Questo perché il NEOGEO Mini International Edition, con ben 40 videogame inclusi, è in sconto a soli 63,61€. Si tratta di un ottimo prezzo se pensiamo che inizialmente l’avresti pagato 85,99€.

Tutte le caratteristiche del mini cabinato

Con 40 iconici titoli precaricati, tra cui King of Fighters, Samurai Shodown, Fatal Fury e Metal Slug, questa console offre ore di divertimento senza fine, riportandoti indietro nel tempo con ogni partita. Il tutto è racchiuso in una scocca dalle dimensioni ridotte di 135 mm di larghezza, 108 mm di profondità e 162 mm di altezza, e un peso di soli 390 grammi, rendendolo perfetto per essere portato ovunque. E basterà alimentarlo tramite USB di tipo C semplicemente collegandolo a una fonte di alimentazione portatile. Questo lo rende ideale per le giornate in movimento o per le serate nostalgiche con gli amici.

Non ci sarà bisogno di installazioni complicate, connessioni a internet o l’inserimento di schede e cassette. Basta collegare la console alla TV tramite l’ingresso HDMI e iniziare a giocare immediatamente.

E c’è anche la possibilità di collegare i gamepad per un’esperienza di gioco ancora migliore, ricreando l’atmosfera delle sale giochi direttamente a casa tua. Inoltre, la funzione di salvataggio e caricamento istantaneo ti permette di salvare i tuoi progressi di gioco o di caricare un profilo precedente, assicurando che tu possa riprendere da dove avevi lasciato senza perdere un colpo.

Porta sempre con te il mini cabinato NEOGEO Mini International Edition per soli 63,61€, risparmiando 22,38€ rispetto al prezzo originale.