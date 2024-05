Questo hard disk esterno da 5TB è un AFFARE a poco più di 150€

Il Western Digital My Passport è un hard disk esterno fortemente raccomandato in questa fascia di prezzo, ideale per liberare memoria sui tuoi dispositivi grazie a ben 5TB di spazio. Questo apparecchio è velocissimo, resistente ed offre un efficace sistema di crittografia per proteggere i dati.

Non perdere la promozione di oggi su Amazon: con uno sconto esclusivo del 13%, puoi ordinare subito l’hard disk esterno WD My Passport a soli 154 euro anziché 176 euro.

Imperdibile offerta per l’hard disk esterno WD da 5TB

L’hard disk esterno Western Digital My Passport da 5TB può essere utilizzato con qualsiasi dispositivo, dal PC Windows al Mac, dal Chromebook allo smartphone, dal tablet alla console da gaming. Non mancano tutti i cavi necessari, sia USB-C che USB-A, per soddisfare ogni esigenza di connessione. La tua privacy è al sicuro grazie alla crittografia hardware integrata AES a 256 bit: nessuno potrà accedere ai tuoi dati.

Oggi hai l’opportunità di aggiungere al carrello l’hard disk esterno Western Digital My Passport da 5TB ad un prezzo ancora più basso: realizza il tuo affare prima che i modelli disponibili finiscano e ricevilo comodamente a casa senza costi di spedizione.