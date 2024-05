Questo GIRADISCHI Bluetooth crolla di prezzo con lo SCONTO+COUPON

Vuoi un nuovo giradischi per far si che i tuoi vinili ritrovino nuova vita? Il modello di FYDEE, dotato di tutte le tecnologie migliori (come la connessione Bluetooth), vede il suo presso abbassarsi da 99,99€ a soli 63,99€, grazie allo sconto che si unisce al coupon del 20%!

Tutte le caratteristiche del giradischi

Questo dispositivo offre molteplici modalità di ascolto, permettendoti di goderti la tua musica preferita in modi diversi. Grazie alla connettività Bluetooth, puoi collegare il tuo dispositivo digitale al giradischi e riprodurre le tue tracce con una qualità audio eccellente. Il giradischi è dotato di tre velocità di riproduzione, permettendoti di ascoltare dischi in vinile a 33 1/3, 45 e 78 RPM.

Inoltre, i due altoparlanti stereo integrati da 2x3W garantiscono un suono caldo e avvolgente, tipico dei vinili. Se desideri un’esperienza ancora più immersiva, puoi utilizzare l’uscita RCA per collegare il giradischi al tuo impianto audio o sfruttare l’uscita per cuffie da 3,5 mm.

E i tuoi vinili saranno al sicuro grazie alla funzione di arresto automatico, che si attiva alla fine del disco per evitare graffi. Il tutto è arricchito dal coperchio antipolvere che assicura che il giradischi rimanga pulito e protetto quando non in uso, mantenendo le sue prestazioni nel tempo.

Il suo design che unisce un’estetica vintage e moderna lo rende il regalo ideale per gli amanti della musica e non solo: un connubio perfetto tra fascino retrò e funzionalità innovative, che lo rende un oggetto di arredamento unico e apprezzabile da tutti.

Non farti scappare questo incredibile giradischi a soli 63,99€, risparmiando 36,00€ rispetto al prezzo iniziale con il coupon!